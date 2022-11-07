С 7 ноября в Курске запретят парковку и стоянку на десятках улиц

Ограничения будут действовать до 31 марта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 7 ноября в Курске будет запрещена остановка или парковка на 46 участках городских улиц. Как говорят в региональном комитете транспорта и дорог, это необходимо для уборки снега и беспрепятственного проезда общественного транспорта. Такие ограничения будут действовать до 31 марта.

Так, с сегодняшнего дня будет запрещена стоянка автомобилей на улицах:

Константина Воробьева (от улицы Косухина до дома № 4);

Орловской;

проспекте Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны);

Студенческой;

Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова);

проспекте Дружбы,

проспекте Победы,

проспекте Хрущева, проспекте Вячеслава Клыкова;

Сумской (на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева);

Косухина;

Крюкова (от проспекта Ленинского Комсомола до госпиталя ветеранов (обе стороны);

Союзная (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой);

Союзная (от улицы Станционной до улицы 8 Марта);

Республиканская (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей, четная и нечетная стороны).

Запрещена стоянка ночью на улицах:

Дзержинского (от улицы Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября);

50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков);

Гоголя (от улицы Радищева до улицы Ленина);

Золотой (от улицы Ленина до улицы Радищева),

Кирова (в районе дома № 2, по нечётным числам месяца);

Почтовой (от улицы Ленина до улицы Радищева);

Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18);

Серёгина (от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола);

Серёгина (от проспекта Кулакова до улицы Гагарина);

Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки);

Народной (от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечётная сторона);

Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой); Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского); проезде Элеваторном (от улицы Черняховского до дома №5 по Элеваторному проезду);

Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской);

Гагарина (от дома № 23 до улицы Энергетиков, обе стороны);

Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева, обе стороны);

Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки, обе стороны);

Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской);

Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского);

Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской, обе стороны);

Менделеева (от переулка 7-го Промышленного до ЦД «Лира»);

Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской);

Сумской (проезжая часть вдоль БМУ «Областная клиническая больница» до улицы Крымской, обе стороны);

Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской;

улицы Ильича);

8 Марта (от дома № 18-А до улицы Союзной);

Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского);

Станционной (от улицы Союзная до улицы Цюрупы (чётная сторона);

Интернациональной (нечётная сторона);

Ленина;

Радищева;

проспекте Победы (в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка»).

Соответствующие знаки установят на этих участках в ближайшее время.