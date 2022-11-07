С 7 ноября в Курске запретят парковку и стоянку на десятках улиц

Ограничения будут действовать до 31 марта
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
С 7 ноября в Курске будет запрещена остановка или парковка на 46 участках городских улиц. Как говорят в региональном комитете транспорта и дорог, это необходимо для уборки снега и беспрепятственного проезда общественного транспорта. Такие ограничения будут действовать до 31 марта.
Так, с сегодняшнего дня будет запрещена стоянка автомобилей на улицах:
Константина Воробьева (от улицы Косухина до дома № 4);
Орловской;
проспекте Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны);
Студенческой;
Гагарина (на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова);
проспекте Дружбы,
проспекте Победы,
проспекте Хрущева, проспекте Вячеслава Клыкова;
Сумской (на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева);
Косухина;
Крюкова (от проспекта Ленинского Комсомола до госпиталя ветеранов (обе стороны);
Союзная (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой);
Союзная (от улицы Станционной до улицы 8 Марта);
Республиканская (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей, четная и нечетная стороны).
Запрещена стоянка ночью на улицах:
Дзержинского (от улицы Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября);
50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков);
Гоголя (от улицы Радищева до улицы Ленина);
Золотой (от улицы Ленина до улицы Радищева),
Кирова (в районе дома № 2, по нечётным числам месяца);
Почтовой (от улицы Ленина до улицы Радищева);
Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18);
Серёгина (от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола);
Серёгина (от проспекта Кулакова до улицы Гагарина);
Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки);
Народной (от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечётная сторона);
Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой); Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского); проезде Элеваторном (от улицы Черняховского до дома №5 по Элеваторному проезду);
Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской);
Гагарина (от дома № 23 до улицы Энергетиков, обе стороны);
Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева, обе стороны);
Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки, обе стороны);
Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской);
Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского);
Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской, обе стороны);
Менделеева (от переулка 7-го Промышленного до ЦД «Лира»);
Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской);
Сумской (проезжая часть вдоль БМУ «Областная клиническая больница» до улицы Крымской, обе стороны);
Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской;
улицы Ильича);
8 Марта (от дома № 18-А до улицы Союзной);
Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского);
Станционной (от улицы Союзная до улицы Цюрупы (чётная сторона);
Интернациональной (нечётная сторона);
Ленина;
Радищева;
проспекте Победы (в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка»).
Соответствующие знаки установят на этих участках в ближайшее время.