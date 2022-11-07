В Курске на проспекте Надежды Плевицкой строят новый детский сад

Завершить строительство планируют в 2023 году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На проспекте Надежды Плевицокой начали строить новый детский сад. Как сообщают в областной администрации, сейчас строительство находится на этапе котлована.

Здание будет трехэтажным, посещать его смогут малыши в возрасте от двух до семи лет. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 280 мест. Завершить его возведение планируют в 2023 году.

Кроме того, еще два детсада появятся в 4-м микрорайоне жилого района «Северный», каждое из учреждений будет рассчитано на 150 мест. И еще один детский сад на 140 мест построят на проспекте Вячеслава Клыкова. Строительство запланировано на 2023-2024 годы.