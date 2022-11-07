За сутки коронавирусом заразились 40 курян

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 137 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 7 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 40 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 148 357 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 137 человек, на ИВЛ – 8 (8 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2524 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.