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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:26

С 7 ноября по 31 марта в Курске ограничат движения на шести улицах

Это делают, чтобы предотвратить ДТП на этих участках зимой
Кристина ГОРБАТЕНКО
На зимний период перекроют улицы в центре города

На зимний период перекроют улицы в центре города

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 7 ноября в центре Курска временно перекроют шесть улиц. Как говорят в городской администрации, это делают в целях предупреждения ДТП из-за ухудшения дорожных условий в зимний период времени. Ограничения продлятся до 31 марта 2023 года.

Так, движение транспортных средств будет прекращено на следующих участках:

улица Уфимцева (от улицы Горького до улицы Володарского);

улица Ватутина (от улицы Семёновской до проезда Золотого);

улица Чумаковская (от улицы Пионеров до улицы Нижней Луговой);

улица Мирная (от улицы Володарского до улицы Тускарной);

улица Пионеров (от дома № 28 по улице Гайдара до дома № 2-а);

улица Дружининская (от улицы Пионеров до улицы Нижней Луговой).