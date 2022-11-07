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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 6:10

Под Курском сгорел автомобиль

Пожар произошел в деревне Щетинка
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причину пожара выясняют

Причину пожара выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 6 ноября в 21:04. Вблизи деревни Щетинка Курского района горел автомобиль.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Пожар удалось локализовать в 21:12.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате возгорание автомобиль «KIA Sportage» полностью уничтожен огнем.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники. Ущерб и причину произошедшего выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».