Под Курском сгорел автомобиль

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 6 ноября в 21:04. Вблизи деревни Щетинка Курского района горел автомобиль.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Пожар удалось локализовать в 21:12.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате возгорание автомобиль «KIA Sportage» полностью уничтожен огнем.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники. Ущерб и причину произошедшего выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».