Курские баскетболистки сохранили единоличное лидерство в Премьер-лиге, обыграв «Надежду»

Эва Лисец (№38) стала самым результативным игроком встречи с 15-ю очками. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 6 ноября, в Курске состоялся матч регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Местное «Динамо» принимало оренбургскую «Надежду». Гости мало-мальски сопротивлялись две четверти (36:39), но в третьей окончательно «поплыли» (6:19). Итоговый счет – 74:58 в пользу действующих чемпионок России. В ТОП самых результативных игроков динамовского клуба вошли - Эва Лисец (15 очков), Елизавета Комарова (14), Александра Штанько (10), Ольга Фролкина (восемь) и Анна Буровая (семь).

После сегодняшнего игрового дня «Динамо» сохраняет единоличное лидерство с 16-ю очками. Следом идет УГМК из Екатеринбурга (14 баллов при игре в запасе). Теперь 14 ноября курянки сыграют в Сыктывкаре с «Никой» (четвертое место, 14 очков). Начало в 18:30.