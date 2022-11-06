Курский «Авангард» потерпел разгромное поражение в Обнинске

9 ноября куряне сыграют в Москве со «Строгино» (седьмое место, 27 очков). Начало игры в 13:00. Фото со страницы СК "Квант" в VK. Фото: другой источник.

Вчера, 5 ноября, в поединке 20-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» гостил в Обнинске. О том, что местный «Квант» настроен решительно, стало ясно уже на исходе третьей минуты, когда Марат Волков вывел хозяев вперед. И хотя на 7-й минуте гости выправили ситуацию – отличился Кирилл Донцов, но в дальнейшем забивали исключительно хозяева. По дублю оформили Алексей Сергулев (37-я, с пенальти, 66-я) и Волков (75-я), еще один мяч забил Артемий Осицын (51-я). Итог – 5:1 в пользу «Кванта».

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (43 очка). Далее располагаются липецкий «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и «Авангард» (34). Теперь 9 ноября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Москве со «Строгино» (седьмое место, 27 очков). Начало игры в 13:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков делит второе – третье места с Романом Изотовым из тульского «Арсенала-2». У них по десять точных ударов. Лидирует Илья Рубцов из «Сахалинца» - 12 голов.