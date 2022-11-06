75-летнего курянина осудят за убийство знакомой

Дело передали в суд для рассмотрения. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, утром 20 августа мужчина находился в доме, расположенном на 2-ом Моковском проезде Курска. Там он поссорился со своей знакомой. Однако словесной перепалкой дело не закончилось. Обвиняемый несколько раз ударил женщину, предположительно, ножом. Потерпевшая получила множественные колото-резаные раны в области туловища. И вскоре скончалась.

- В ходе расследования собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемому ему преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - отметили в СУ СКР по Курской области.