В Курской области в пруду утонула 49-летняя женщина

В пруду села Дубовица Хомутовского района нашли женщину. . Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

49-летняя женщина утонула в водоеме Курской области. Как сообщили в региональном СУ СКР, сообщение о происшествии поступило следователям в субботу, 5 ноября. Правоохранителям рассказали, что в пруду села Дубовица Хомутовского района нашли женщину.

- По данному факту Рыльским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки. Назначено проведение медицинской судебной экспертизы, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.