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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 7:46

В Курской области в пруду утонула 49-летняя женщина

Точную причину смерти установит экспертиза
Анна ГРЕБЕНКИНА
В пруду села Дубовица Хомутовского района нашли женщину. .

В пруду села Дубовица Хомутовского района нашли женщину. .

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

49-летняя женщина утонула в водоеме Курской области. Как сообщили в региональном СУ СКР, сообщение о происшествии поступило следователям в субботу, 5 ноября. Правоохранителям рассказали, что в пруду села Дубовица Хомутовского района нашли женщину.

- По данному факту Рыльским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки. Назначено проведение медицинской судебной экспертизы, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Курской области.