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НовостиОбщество6 ноября 2022 7:35

К утру 6 ноября у 41 жителя Курской области выявили коронавирус

Летальных случаев за сутки не зафиксировали
Анна ГРЕБЕНКИНА
В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 131 человек, на ИВЛ – 8.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 131 человек, на ИВЛ – 8.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У 41 пациента выявили коронавирус в Курской области за минувшие сутки. Днем ранее зараженных было два больше - 43. По данным оперштаба на 6 ноября, всего в регионе зарегистрировали 148 317 подтвержденных случаев заболевания кокивдом. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 131 человек, на ИВЛ – 8.

За последние 24 часа новых летальных случаев медики не зафиксировали. За время пандемии в Курской области скончались от коронавирусных осложнений 2 524 человека.