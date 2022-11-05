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НовостиЗдоровье5 ноября 2022 6:53

В Курской области за сутки коронавирусом заразились 43 человека

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 132 пациента
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе снижается количество заболевших ковид за сутки

В регионе снижается количество заболевших ковид за сутки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 5 ноября, в Курской области коронавирусом заболели еще 43 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 276 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 132 человека, на ИВЛ – 8 (8 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2524 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.