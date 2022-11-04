В Курске на улице Ленина появится новый остановочный комплекс

Всего в Курске должны установить 49 остановочных комплексов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Куряне неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить остановочный комплекс на одном из участков по улице Ленина. И вот, желание горожан было услышано. В скором времени новый остановочный комплекс появится возле дома №11.

- Место выбрано и с учетом того, что дома на этом отрезке центральной улицы города в основном расположены близко к дороге, разместить остановочный комплекс на узком тротуаре невозможно, - объясняют в региональном комитете транспорта и дорог.

Так, скоро под просторным навесом горожане, ожидающие транспорт, смогут в непогоду укрыться от дождя и снега, а в летний день – от зноя.

Всего в Курске установят 49 остановочных комплексов и еще шесть недостающих обустроят. Новые комплексы появятся на улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, проспекте Победы.