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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:05

Жителей Курской области приглашают написать Всероссийский экологический диктант

Принять участие в проекте можно с 11 по 27 ноября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Экологический диктант пройдет в онлайн-формате

Экологический диктант пройдет в онлайн-формате

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 11 по 27 ноября в Курской области пройдет Всероссийский экологический диктант. Это ежегодный эколого-просветительский проект, направленный на повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России, обеспечение экологической безопасности.

В областной администрации рассказывают, наш регион уже в третий раз принимает участие в проекте. В прошлом году экодиктант написали более пяти тысяч курян.

Экологический диктант пройдет в онлайн-формате. Для того, чтобы принять в нем участие нужно заранее пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Доступ к написанию теста откроется в день его проведения в 00:00 по московскому времени.