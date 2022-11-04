Куряне самостоятельно потушили пожар в своем доме

Пожар произошел в Кореневском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 4 ноября в 22:28. В селе Верхняя Груня Кореневского района горел жилой дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, до приезда пожарных возгорание потушили хозяева дома при помощи подручных средств. В результате возгорания повреждена стена на площади три квадратных метра. Пострадавших нет. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».