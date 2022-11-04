В Курской области снижается количество заболевших ковид за сутки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 4 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 45 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 233 подтвержденных случая заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 128 человек, на ИВЛ – 8 (7 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2524 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, ранее стало известно, что по оперативным данным на 3 ноября от коронавируса умер еще один человек – скончалась 91-летняя женщина.