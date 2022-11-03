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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:54

21 декабря в Курск приедет поезд Деда Мороза

Юный куряне смогут пообщаться с новогодним волшебником и получить от него подарок
Кристина ГОРБАТЕНКО
Везде, где остановится поезд, пройдут праздничные мероприятия

Везде, где остановится поезд, пройдут праздничные мероприятия

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Дед Мороз на своем поезде из Великого Устюга отправился в новое путешествие по России. Он навестит 130 станций в большинстве регионов страны. За 80 дней пути волшебник преодолеет более 33 тысяч километров. Первую остановку он сделает на станции Тайшет в Иркутской области.

В региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что в Курск поезд Деда Мороза планирует прибыть 21 декабря. В связи с этим пройдут праздничные мероприятия. Юные куряне смогут пообщаться с Дедом Морозом, получить от него подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане по заранее приобретенным билетам.

Посмотреть расписание поезда Деда Мороза, программу для каждого города и купить билет можно на сайте РЖД.