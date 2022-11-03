В Курчатове Курской области открыли пешеходный мост через залив «Голубой Лог»

Протяженность пешеходного маршрута у воды - более трех километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курчатове благоустраивают территорию вокруг залива «Голубой Лог». Там открыли 25-метровый пешеходный мост, который соединил набережную трех микрорайонов с Парком культуры и отдыха «Теплый берег».

- Теперь это самая длинная набережная в регионе, - сообщают в областной администрации.

Протяженность пешеходного маршрута у воды составляет более трех километров, а общий кольцевой маршрут - более шести с половиной километров.

Территорию вокруг залива продолжат благоустраивать. Здесь планируют установить фонари, обустроить смотровую площадку, рядом с бассейном построить учебно-тренировочный центр.