С 7 по 11 ноября часть Курска останется без света

В электрических сетях проведут очередные плановые работы
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске проведут очередные плановые работы в электрических сетях. В связи с этим в трех округах временно отключат электричество. Так, без света останутся 28 улиц.
В Сеймском округе:
8 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции
Заводская 25, 25А
9 ноября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции
Кулакова 5, 5А, 5Б
11 ноября с 13-30 до 16-30: ремонт подстанции
Дейнеки 1-7, 1Б, 7/1
РЭС СО переехал с ул. Народная 7б на ул. Сумская 41
Телефон для справок: 37-31-28
В Центральном округе:
С 7 ноября с 9-00 до 16-00: обрезка
Масловка 45-89; 38-98
Новая Масловка 28-54; 13-23
Новая Бурцевка 33-57; 18-26
5-й Бурцевский переулок 2-20; 3-19
6-й Бурцевский переулок 6-22; 3-17
7-й Бурцевский переулок 6-22; 7-31
Бурцевский проезд 1-27; 4-34; 6А
Телефон для справок: 32-40-89
В Железнодорожном округе:
9 ноября с 09-30 до 16-00:
Коллективная 38-88
2-я Агрегатная 1-35
3-я Агрегатная 1-21, 2-20
4-й Агрегатный переулок 13-17, 12-18
2-й Молодежный переулок 2-14, 1-11
1-й Молодежный переулок 1-11, 2-18
2-й Весенний переулок 1-29, 2-26
1-й Весенний переулок 1-29, 2-34
3-й Весенний переулок 1-9, 2-10
4-й Весенний переулок 1-11, 2-12
2-й Агрегатный переулок 15
10 ноября с 09-30 до 16-00:
Жуковского 21-145, 2-102
Новая Восточная 2-102, 1-51
Ильича 22-104, 85-213
Восточный переулок 1-9
2-я Восточная 90-140, 73-135
Цюрупы 90-144, 93-131
3-я Щигровская 1-29, 2-58
Телефон для справок: 26-32-10.