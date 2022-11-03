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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 11:50

Курянка стала жертвой мошенников, когда пыталась устроиться на работу

Объявление о наборе сотрудников в фирму женщина увидела в интернете
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мошенников ищут

Мошенников ищут

Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, жительница Курска искала работу и в интернете увидела объявление о фирме, которая набирала сотрудников для решения онлайн задач. Условия оказались весьма привлекательными, и курянка записалась на собеседование также в удаленном формате. Ей позвонили и предложили воспользоваться приложением для онлайн звонков. Работодатели сразу согласились трудоустроить женщину и стали обсуждать условия работы и размер зарплаты.

Затем они запросили у женщины реквизиты и личные данные банковской карты для перевода будущего денежного вознаграждения. Курянка продиктовала все, о чем ее просили, в том числе и код, пришедший в СМС от банка. На этом разговор закончился, а после собеседования женщина обнаружила, что с ее счета пропали более семи тысяч рублей.

Полиция проводит расследование этого уголовного дела. Мошенников ищут.