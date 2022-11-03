В Курске реконструируют городскую баню

Здание бани находится в аварийном состоянии Фото: Архив "КП"

Здание городской бани в Курске было построено в 1975 году. Многие горожане хотят, чтобы баня и дальше продолжала работать, поэтому объект решили сохранить. Теперь его ожидают масштабные ремонтные работы.

— Зданию, действительно, нужен ремонт, как помещениям, так и оборудованию, включая саму печь. В таком состоянии баня ни развиваться, ни функционировать не может. Мебель обветшала, сердце бани — печь — перестало работать. Фасад начинает рушиться. Недавняя комиссия, которая проводила обследование здания, пришла к мнению, что баня, действительно, находится в аварийном состоянии. В связи с чем без проведения работ по ее реконструкции ни сотрудниками, ни посетителям нельзя гарантировать безопасные условия пребывания в данном здании, — сказала заместитель главы администрации города – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ольга Гранкина.

На недавнем заседании Курского городского Собрания было решено выделить 7,8 миллионов рублей на погашение образовавшейся ранее задолженности, чтобы не допустить банкротства юрлица и выплатить заработную плату. В настоящее время уже разрабатывается эскизный вариант внешнего вида здания.

Как сообщают в городской администрации, во время ремонтных работ коллектив бани продолжать трудовую деятельность не будет – это небезопасно.

- Администрация города гарантирует выплату всех пособий сотрудникам бани, с которыми будут прекращены трудовые контракты. И к тому же мы прорабатываем вопрос их временного трудоустройства во время реконструкции на базе муниципальных предприятий, где в настоящий момент достаточно востребованных вакансий, — добавила Ольга Гранкина.