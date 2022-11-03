В Курске двое подростков сожгли "Мерседес"

Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, 1 ноября автомобиль «Мерседес» 1989 года выпуска стоял у дома хозяина на улице Городской. Двери машины не закрывались, а двигатель не заводился. Примерно в 16:00 автомобиль загорелся, а через несколько минут был полностью объят пламенем.

Пожар потушили, однако при осмотре у специалистов возникло подозрение, что авто подожгли - распространение пламени началось с заднего сидения. Выяснить, что произошло на самом деле удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на доме хозяина. Так, полицейские увидели двух подростков, которые залезли в «Мерседес», а когда он загорелся, убежали.

В течение суток несовершеннолетних нашли и опросили. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По результатам экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, по которому нарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы. Родителям подростков придется возместить нанесенный ущерб.