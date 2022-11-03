В Курске заканчивают установку 30 детекторов транспортного потока

Новыми устройствами оборудуют больше десятка участков городских дорог Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, в 2022 году на улицах Курска должны появиться порядка 30 детекторов транспортного потока. Ими оборудуют больше десятка участков городских дорог.

-Местами установки выбраны ключевые точки дорожной сети для контроля автомобильного трафика. Будут использовать устройства радиолокационного типа, которые имеют большую дальность действия по сравнению с видеодетекторами и часто применяются для сбора статистических данных в удаленных от перекрестка зонах дороги, - говорят в обладминистрации.

Сейчас специалисты заканчивают установку этих устройств. Новое оборудование позволит вести мониторинг транспортного потока сразу по нескольким параметрам: интенсивности, загрузке и скорости. В частности, детекторы позволяют определить общее количество автомобилей на участке дороги, среднюю скорость потока, загрузку по полосам движения и даже средний интервал между машинами.