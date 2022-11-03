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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:29

В Курске заканчивают установку 30 детекторов транспортного потока

Теперь за ситуацией на дорогах будет следить интеллектуальная система
Кристина ГОРБАТЕНКО
Новыми устройствами оборудуют больше десятка участков городских дорог

Новыми устройствами оборудуют больше десятка участков городских дорог

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как сообщают в областной администрации, в 2022 году на улицах Курска должны появиться порядка 30 детекторов транспортного потока. Ими оборудуют больше десятка участков городских дорог.

-Местами установки выбраны ключевые точки дорожной сети для контроля автомобильного трафика. Будут использовать устройства радиолокационного типа, которые имеют большую дальность действия по сравнению с видеодетекторами и часто применяются для сбора статистических данных в удаленных от перекрестка зонах дороги, - говорят в обладминистрации.

Сейчас специалисты заканчивают установку этих устройств. Новое оборудование позволит вести мониторинг транспортного потока сразу по нескольким параметрам: интенсивности, загрузке и скорости. В частности, детекторы позволяют определить общее количество автомобилей на участке дороги, среднюю скорость потока, загрузку по полосам движения и даже средний интервал между машинами.