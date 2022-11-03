В СВО погиб доброволец из Курской области

Александру был 41 год Фото: материалы пресс-служб

В ходе специальной военной операции погиб еще один наш земляк - рядовой Александр Чаплыгин. Ему был 41 год. Трагической новостью поделились в администрации Курской области.

Александр родился в поселке Золотухино, служил в Кантемировской дивизии и участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона.

8 августа он отправился добровольцем на защиту жителей Донбасса.

Ранее КП сообщала, что 24 октября в Сватовском районе ЛНР в бою погиб уроженец Льговского района – Александр Карлышев. Александр Владимирович нес службу старшим стрелком.

- Соболезнуем родным и близким Александра. Вечная память! - добавили в Доме Советов.