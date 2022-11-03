Под Курском автомобиль насмерть сбил 81-летнего мужчину

Полиция выясняет обстоятельства ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 2 ноября примерно в 17:15 на 11 километре автодороги «Юго-Восточный обход Курска». В региональном УГИБДД рассказывают, 23-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «КАМК», сбил 81-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 2 ноября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 18:10 на первом километре автодороги «Кривец-Архангельское-граница Белгородской области». По предварительным данным 31-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», сбил 71-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.