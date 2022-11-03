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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 6:52

В Курске на Косухина нашли гранату

Боеприпас вывезли на полигон для уничтожения
Кристина ГОРБАТЕНКО
Взрывоопасный предмет обнаружили 2 ноября

Взрывоопасный предмет обнаружили 2 ноября

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что на улице Косухина в Курске найден боеприпас времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» 2 ноября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что была обнаружена граната Ф-1. Боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».