В Курской области от коронавируса умерла 91-летняя женщина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 139 человек Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 3 ноября, в Курской области коронавирусом заразились еще 49 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 148 188 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 139 человек, на ИВЛ – 8 (7 – инвазивная, 1 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2524 человека. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и на этот раз – умерла 91-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее КП сообщала, что в Курскую область поступило 198 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Она предназначена для иммунизации взрослого населения. Как рассказывают в областной администрации, вакцина снижает вероятность заболевания и предотвращает развитие тяжелых осложнений.