В праздничные дни МФЦ Курской области изменят график работы

Изменения коснутся 3 и 4 ноября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В связи с Днем народного единства, который отмечают в России 4 ноября, МФЦ Курской области изменят график работы. Об этом сообщили в областной администрации.

Так, 3 ноября время приема и выдачи документов в МФЦ сокращено на один час;

4 ноября прием и выдача документов в филиалах осуществляться не будут;

5 ноября курян примут в филиалах МФЦ, которые работают по субботам, в соответствии с установленным графиком.

Ранее КП сообщала, что в связи с праздником изменит график работы и «Почта России» в Курской области.

Так, 3 ноября почтовые отделения по всей стране закроются на один час раньше. 4 ноября станет выходным для всех почтовых отделений Курской области.

А уже 5 ноября «Почта России» будет принимать клиентов в обычном режиме.