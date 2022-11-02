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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:22

В Железногорском районе Курской области установили карантин по африканской чуме свиней

У жителей изъяли восприимчивых к болезни животных
Кристина ГОРБАТЕНКО
Собственники животных получат возмещение за изъятое поголовье

Собственники животных получат возмещение за изъятое поголовье

Фото: Архив "КП"

В Железногорском районе установили карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщили в областной администрации. Специалисты ветеринарной службы сразу же приступили к ликвидации очага АЧС в личном подсобном хозяйстве. Они изъяли восприимчивых животных в 20-километровой угрожаемой зоне.

- Собственникам животных получат акты об изъятии свиней. Также им предусмотрено возмещение за изъятое поголовье, - говорят в обладминистрации.

В Железногорском районе в зоне наблюдения специалисты проводят учет поголовья свиней. Сообщается, что признаков заболевания и подозрения на АЧС у этих животных обнаружено не было.