В Железногорском районе Курской области установили карантин по африканской чуме свиней

Собственники животных получат возмещение за изъятое поголовье Фото: Архив "КП"

В Железногорском районе установили карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщили в областной администрации. Специалисты ветеринарной службы сразу же приступили к ликвидации очага АЧС в личном подсобном хозяйстве. Они изъяли восприимчивых животных в 20-километровой угрожаемой зоне.

- Собственникам животных получат акты об изъятии свиней. Также им предусмотрено возмещение за изъятое поголовье, - говорят в обладминистрации.

В Железногорском районе в зоне наблюдения специалисты проводят учет поголовья свиней. Сообщается, что признаков заболевания и подозрения на АЧС у этих животных обнаружено не было.