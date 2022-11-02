Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 14:38

В Курской области до 21 ноября продлили «желтый» уровень террористической опасности

Также усилят работу по досмотру на курских вокзалах
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными

Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

2 ноября на заседании антитеррористической комиссии Курской области обсудили меры, необходимые для сохранения безопасности на территории региона. Так, было принято решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 21 ноября и сохранить все меры, применяемые в период его действия.

- Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Кроме того, было принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах. При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости будет усилено патрулирование общественных мест.

Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными. О подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.