В Курской области до 21 ноября продлили «желтый» уровень террористической опасности

Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

2 ноября на заседании антитеррористической комиссии Курской области обсудили меры, необходимые для сохранения безопасности на территории региона. Так, было принято решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 21 ноября и сохранить все меры, применяемые в период его действия.

- Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона, - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Кроме того, было принято решение усилить работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах. При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости будет усилено патрулирование общественных мест.

Курян просят сохранять спокойствие, но оставаться бдительными. О подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию по номерам 102 или 112.