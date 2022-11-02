На ноябрьские праздники из Курска запустят восемь дополнительных поездов

Причина - увеличение спроса на поездки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 октября в России отмечают День народного единства. В региональном комитете транспорта и дорог сообщили, на период празднования из Курска запустят восемь дополнительных поездов.

Причина - увеличение спроса на поездки. Дополнительные пассажирские поезда свяжут областной центр с Москвой и Санкт-Петербургом.

Так, с 4 по 8 ноября будут курсировать следующие пассажирские поезда:

- №295 Москва – Белгород, прибытием в Курск 4 и 8 ноября в 03:47;

- №217 Москва – Белгород, прибытием в Курск 4 ноября в 03:30;

- №267 Санкт-Петербург – Белгород, прибытием в Курск 4 ноября в 12:20;

- №237 Москва – Курск, прибытием в Курск 4 ноября в 12:53.

В обратном направлении:

- №296 Белгород – Москва, отправлением из Курска 3 и 7 ноября в 04:08;

- №218 Белгород – Москва, отправлением из Курска 6 ноября в 18:05;

- №268 Белгород – Санкт-Петербург, отправлением из Курска 6 ноября в 13:28;

- №238 Курск – Москва, отправлением из Курска 6 ноября в 15:50.

Купить билеты и узнать актуальное расписание можно в железнодорожных кассах.