На ноябрьские праздники из Курска запустят восемь дополнительных поездов

Причина - увеличение спроса на поездки
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
4 октября в России отмечают День народного единства. В региональном комитете транспорта и дорог сообщили, на период празднования из Курска запустят восемь дополнительных поездов.
Причина - увеличение спроса на поездки. Дополнительные пассажирские поезда свяжут областной центр с Москвой и Санкт-Петербургом.
Так, с 4 по 8 ноября будут курсировать следующие пассажирские поезда:
- №295 Москва – Белгород, прибытием в Курск 4 и 8 ноября в 03:47;
- №217 Москва – Белгород, прибытием в Курск 4 ноября в 03:30;
- №267 Санкт-Петербург – Белгород, прибытием в Курск 4 ноября в 12:20;
- №237 Москва – Курск, прибытием в Курск 4 ноября в 12:53.
В обратном направлении:
- №296 Белгород – Москва, отправлением из Курска 3 и 7 ноября в 04:08;
- №218 Белгород – Москва, отправлением из Курска 6 ноября в 18:05;
- №268 Белгород – Санкт-Петербург, отправлением из Курска 6 ноября в 13:28;
- №238 Курск – Москва, отправлением из Курска 6 ноября в 15:50.
Купить билеты и узнать актуальное расписание можно в железнодорожных кассах.