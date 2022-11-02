Курянин борется за победу в вокальном шоу «Залетай в тренды»

Артист исполнил песню собственного сочинения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Исполнитель из Курска Илья Евсюков, известный под псевдонимом ALLERGIA, принял участие в новом шоу «Залетай в тренды». По правилам проекта у участников есть всего 30 секунд, чтобы исполнить песню собственного сочинения и понравиться звездному жюри. Если же этого сделать не удастся, то исполнитель покидает шоу.

Выступление курянина прошло весьма удачно. Он исполнил свою песню, которая называется «Аллергия», и произвел впечатление на жюри.

- 100 баллов за внешний вид, за то, как ты себя несешь: у нас в стране очень мало эпатажа среди молодых исполнителей, — отреагировала на выступление одна из судей, музыкальная исполнительница MIA BOYKA.

Теперь Илью Евсюкова скоро можно будет увидеть в следующем туре. Эфиры шоу показывают каждую пятницу в группе проекта «ВКонтакте» .

Добавим, «Залетай в тренды» — первое массовое шоу талантов, которое проходит в digital-формате, а не на телевидении. У каждого участника есть всего 30 секунд — если за это время его песня не зацепит ни одного из судей, исполнитель выбывает из проекта. 100 молодых певцов со всей России смогут представить звездному жюри и аудитории свой авторский материал и получить честную обратную связь.