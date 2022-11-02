Пострадавшим во время обстрела курского села госпитализация не потребовалась

При обстреле пострадали пять человек Фото: Архив "КП"

Утром 2 ноября Курская область снова оказалась под артиллерийским огнем. ВСУ обстреляли приграничное село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Во время обстрела пострадали пять человек, среди них – трое детей. Однако, как заявил глава региона, всем раненым оказали медицинскую помощь, в госпитализации необходимости нет, они уже покинули медучреждение.

Помимо этого, в результате обстрела оказались повреждены несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества.

- Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается,- сказал Роман Старовойт.