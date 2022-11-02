Курские огнеборцы спасли на пожаре 22 человека

Причину возгорания выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения Курской области 2 ноября в 12:49. Загорание было на третьем этаже жилого пятиэтажного дома на проспекте Ленинского Комсомола в Курске.

Пожарные рассказывают, главной задачей для них было спасти людей. По лестнице удалось вывести в общей сложности 22 человека, 30 - эвакуировали.

- Работу существенно осложняло сильное задымление на верхних этажах. Для ликвидации пожара потребовалось порядка 30 минут,- говорят в региональном ГУ МЧС.

На месте работали четыре пожарно-спасательные части Главного управления.

В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждены электроплита и вещи на площади 15 квадратных метров. Причину возгорания выясняют.