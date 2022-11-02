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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:33

В Горшеченском районе Курской области появился новый памятник природы

Его площадь составляет 78 гектаров
Кристина ГОРБАТЕНКО
На территории памятника природы обитают 130 видов животных

На территории памятника природы обитают 130 видов животных

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Горшеченском районе появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное». Памятник природы расположен в 30 километров от районного центра Горшечное и в пяти километров от села Ястребовка Мантуровского района. Его площадь составляет 78 гектаров.

В областной администрации рассказывают, на территории памятника природы находится 170 видов сосудистых растений, 18 из которых внесены в Красную книгу Курской области. Один вид - ковыль перистый - занесен в Красную книгу России.

Также здесь обитают 130 видов животных. Орлан-белохвост тоже внесен в Красную книгу РФ.

Из насекомых в Красную книгу Курской области внесен восковик перевязанный.

Таким образом, памятник природы может служить объектом научных исследований и мониторинга популяций редких и охраняемых видов.