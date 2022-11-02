В Горшеченском районе Курской области появился новый памятник природы

На территории памятника природы обитают 130 видов животных Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Горшеченском районе появилась новая особо охраняемая природная территория регионального значения «Степной комплекс у деревни Нижнедорожное». Памятник природы расположен в 30 километров от районного центра Горшечное и в пяти километров от села Ястребовка Мантуровского района. Его площадь составляет 78 гектаров.

В областной администрации рассказывают, на территории памятника природы находится 170 видов сосудистых растений, 18 из которых внесены в Красную книгу Курской области. Один вид - ковыль перистый - занесен в Красную книгу России.

Также здесь обитают 130 видов животных. Орлан-белохвост тоже внесен в Красную книгу РФ.

Из насекомых в Красную книгу Курской области внесен восковик перевязанный.

Таким образом, памятник природы может служить объектом научных исследований и мониторинга популяций редких и охраняемых видов.