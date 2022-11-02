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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 11:06

Под Курском 42-летний водитель сбил двух девушек

Авария произошла в Железногорском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Одной из девушек нет 18-ти лет

Одной из девушек нет 18-ти лет

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 1 ноября примерно в 16:05 на улице Л. Голенькова в Железногорске. В региональном УГИБДД рассказывают, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-219000», сбил двух девушек-пешеходов 21-го года и 16-ти лет.

В результате ДТП обе девушки-пешехода получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 1 ноября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 09:05 на улице Сумской в Курске. По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем «Грейт Волл», сбил 83-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.