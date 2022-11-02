Курские «Русичи» уступили в Химках

«Русичи» располагаются на 12-м месте с семью очками. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Курские «Русичи» встречались в Химках с местным одноименным клубом в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Выстояв первую половину встречи (36:36), подопечные Сергея Ярошенко совсем расклеились во второй. Итог – 91:62 в пользу «Химок». В ТОП самых результативных игроков у гостей вошли Дмитрий Дойников (14 очков), Дмитрий Злобин (десять), Семен Шашков (девять) и Иван Аладко (семь).

После вчерашнего игрового дня «Русичи» располагаются на 12-м месте с семью очками. Лидируют московская «Руна» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды – у них по десять баллов. Теперь 18 ноября куряне сыграют дома с «Руной». Начало игры в 19:00.