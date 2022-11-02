В Смоленске сборная Курской области завоевала четыре медали

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Смоленске на Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости», посвященный ветеранам воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения, сборная Курской области завоевала четыре медали. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 регионов страны.

Возрастная категория дети 2011-2013 годов рождения

2 место - Суходубова Дарья ( весовая категория +52 кг)

Возрастная категория юниоры, юниорки 2005-2007 годов рождения

2 место - Полухин Тимур (весовая категория до 48 кг)

3 место - Глушкова Александра (весовая категория +68 кг)

Возрастная категория дети 2011-2013 годов рождения

3 место - Чаплыгина Алиса (весовая категория до 36 кг)

Поздравляем ребят и их тренеров!