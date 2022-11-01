Курский «ЮЗГУ-Атом» завершил полуфинал Кубка России по волейболу поражением от «Ленинградки»

3-го и 5-го курянки сыграют с московским «Лучом», 4-го и 6-го – с «Муромом» из Владимирской области. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

В калининградском дворце спорта «Янтарный» завершился полуфинал Кубка России по волейболу среди женщин. Вслед за поражениями от местного «Локомотива» и краснодарского «Динамо» с одинаковым счетом 0:3 курский «ЮЗГУ-Атом» капитулировал перед «Ленинградкой». Провалив первую партию (10:25), наши девушки слегка воспряли духом во второй (22:25), ну а в третьей вновь сбавили обороты (18:25). Итог – 3:0 в пользу невского клуба.

В другом матче третьего игрового дня «Локомотив» оказался сильнее «Динамо» (3:0). В итоге хозяйки набрали девять очков и вышли в «Финал четырех». Что касается «атомных», то с 3 по 6 ноября подопечные Юрия Токарева проведут в Калининграде еще четыре матча – теперь уже в рамках 3-го тура чемпионата России в высшей лиги «А».

3-го и 5-го курянки сыграют с московским «Лучом», 4-го и 6-го – с «Муромом» из Владимирской области. Начало всех матчей – в 13:00.