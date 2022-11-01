1 ноября в Курске стартовал осенний призыв на военную службу

Призывники срочной службы не будут участвовать СВО Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня в Курской области началась осенняя призывная кампания. В этом году в связи с частичной мобилизацией указом президента РФ призыв на военную службу впервые был перенесен с 1 октября на 1 ноября.

Военный комиссар Центрального и Сеймского округов города Курска Игорь Ясько сообщил, что норма данного призыва определена — более 200 курян призовут в военкомате Центрального и Сеймского округов. Ребята будут служить в войсках Западного военного округа.

Всего в этом году в Курской области в осенний призыв наберут 1000 человек для срочной службы. Об этом ранее говорил главный военный комиссар региона Владимир Родионов.

Заместитель главы администрации города Сергей Котляров заверил, что работа ведется в обычном формате. Призывники срочной службы не будут участвовать в специальной военной операции, а также не будут призваны на новые четыре территории, которые недавно вошли в состав РФ.

Призыв на военную службу продлится до 30 декабря.

Ранее КП сообщала, что в Курске начали работать горячие линии по призыву. Так, в военный комиссариат можно позвонить ежедневно с 09:00 до 18:00 по номерам: 70-07-62, 70-07-51, 70-07-63, 70-07-46. Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам: 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО: 8-812-494-22-53.