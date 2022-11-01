Курянка около 40 раз воспользовалась чужой банковской картой

Женщине грозит до шести лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, пенсионерка из Железнодорожного округа Курска доверила свою банковскую карту внучке, но та ее потеряла. Женщина долго болела и обнаружила пропажу не сразу, несколько дней кредитка пробыла в чужих руках.

Более десяти тысяч рублей лишилась

За это время кто-то успел совершить около 40 транзакций со счета и потратить более десяти тысяч рублей. Чужими деньгами расплачивались за покупки в магазинах, топливо на заправках и еду в кафе.

О происходящем хозяйка карты даже не догадывалась, так как у нее была отключена услуга СМС информирования о списаниях. О том, что с карты пропали деньги, она узнала только в банке.

Полицейские выяснили, что пользовалась чужой картой 36-летняя женщина. Было установлено, что она передавала кредитку для оплаты покупок и своему несовершеннолетнему сыну.

Женщина признала вину и обязалась возместить нанесенный ущерб. Ей грозит до шести лет лишения свободы.