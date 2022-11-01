В праздничные дни почтовые отделения Курской области изменят время работы

График работы некоторых сельских отделений может отличаться Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

4 ноября в России отмечают День народного единства. В связи с праздником «Почта России» в Курской области изменит график работы. Об этом сообщили в областной администрации.

Так, 3 ноября почтовые отделения по всей стране закроются на один час раньше. 4 ноября станет выходным для всех почтовых отделений Курской области.

А уже 5 ноября «Почта России» будет принимать клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение или уточнить режим работы можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте.