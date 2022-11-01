Евгений Лобов назначен министром внутренней и молодежной политики Курской области

В Курской области формируется региональное Правительство
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается работа по формированию Правительства Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что закончить этот процесс должны до конца года.
Так, у себя в соцсетях губернатор сообщил, что на должность министра внутренней и молодежной политики Курской области назначен Евгений Лобов. Распоряжение о назначении уже подписано.
Ранее областной комитет молодежной политики возглавлял Владимир Гребенкин. Теперь он займет должность первого заместителя министра внутренней и молодежной политики.
- Уверен, что коллеги успешно справятся с поставленными задачами в новом статусе, - добавил Роман Старовойт.