Евгений Лобов назначен министром внутренней и молодежной политики Курской области

В Курской области формируется региональное Правительство Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Продолжается работа по формированию Правительства Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что закончить этот процесс должны до конца года.

Так, у себя в соцсетях губернатор сообщил, что на должность министра внутренней и молодежной политики Курской области назначен Евгений Лобов. Распоряжение о назначении уже подписано.

Ранее областной комитет молодежной политики возглавлял Владимир Гребенкин. Теперь он займет должность первого заместителя министра внутренней и молодежной политики.

- Уверен, что коллеги успешно справятся с поставленными задачами в новом статусе, - добавил Роман Старовойт.