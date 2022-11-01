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НовостиПолитика1 ноября 2022 11:24

Евгений Лобов назначен министром внутренней и молодежной политики Курской области

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курской области формируется региональное Правительство

В Курской области формируется региональное Правительство

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Продолжается работа по формированию Правительства Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что закончить этот процесс должны до конца года.

Так, у себя в соцсетях губернатор сообщил, что на должность министра внутренней и молодежной политики Курской области назначен Евгений Лобов. Распоряжение о назначении уже подписано.

Ранее областной комитет молодежной политики возглавлял Владимир Гребенкин. Теперь он займет должность первого заместителя министра внутренней и молодежной политики.

- Уверен, что коллеги успешно справятся с поставленными задачами в новом статусе, - добавил Роман Старовойт.