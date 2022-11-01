В ДТП под Курском ранены два водителя

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 31 октября примерно в 07:15 на 33 километре автодороги «Курск-Борисоглебск». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Мазда», под управлением 36-летнего водителя, столкнулся с автомобиля «ГАЗ-2790», за рулем которого был 39-летний водитель. После столкновения ГАЗ загорелся.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 31 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 13:15 на улице Сапунова поселка Поныри. По предварительным данным, 55-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА КАЛИНА», не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака и стоящий автомобиль «Фольксваген Пассат», который после столкновения врезался в опору газовой тубы.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.