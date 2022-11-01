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НовостиСпорт1 ноября 2022 10:49

Георгий Глазунов из Курска завоевал пять медалей в Подмосковье

В Рузе прошли чемпионат и первенство ЦФО по плаванию
Алексей СЕРГУНИН
За место на пьедестале боролись более 830 участников. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

За место на пьедестале боролись более 830 участников. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

За место на пьедестале боролись более 830 участников. Лучший результат у курян показал Георгий Глазунов, завоевавший пять медалей. В рамках первенства он выиграл заплыв на 200 метров брассом, и стал вторым на 50 и 100 метрах брассом. В чемпионате он финишировал вторым на 100 и 200 метрах брассом.

Среди мальчиков 2006-07 годов рождения два вторых места в активе Глеба Ельчининова из Железногорска. Он отличился в рамках первенства России на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Земляк Глеба Александр Новосельцев завоевал серебро на чемпионате на дистанции 50 метров на спине.

Тренируют спортсменов Александр Крюков и Владимир Мартемьянов.

Как сообщалось ранее, курянин Иван Новиков стал призером международного турнира по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в белорусском Бобруйске.