В Курской области приостановили промысловую охоту

Ограничения будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В охотничьих угодьях Курской области приостанавливается промысловая охота. Постановление об этом подписано в администрации области.

Ограничения на территории охотничьих угодий будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования, введенного на территории Курской области Указом Президента Российской Федерации, пояснили в обладминистрации.

Ранее на территории региона из видов разрешенной исключили любительскую и спортивную охоту. Решение о ее открытии будут принимать в зависимости от складывающейся ситуации.

Информацию о сроках или изменениях сроков охоты опубликуют на официальном сайте Администрации Курской области и ресурсах регионального комитета природных ресурсов.