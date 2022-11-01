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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:44

В Курской области приостановили промысловую охоту

Ранее на территории региона из видов разрешенной исключили любительскую и спортивную
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Ограничения будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования

Ограничения будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В охотничьих угодьях Курской области приостанавливается промысловая охота. Постановление об этом подписано в администрации области.

Ограничения на территории охотничьих угодий будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования, введенного на территории Курской области Указом Президента Российской Федерации, пояснили в обладминистрации.

Ранее на территории региона из видов разрешенной исключили любительскую и спортивную охоту. Решение о ее открытии будут принимать в зависимости от складывающейся ситуации.

Информацию о сроках или изменениях сроков охоты опубликуют на официальном сайте Администрации Курской области и ресурсах регионального комитета природных ресурсов.