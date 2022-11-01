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НовостиСпорт1 ноября 2022 10:43

Курянин Иван Новиков стал призером международного турнира по тяжелой атлетике

Соревнования прошли в белорусском Бобруйске
Алексей СЕРГУНИН
Иван Новиков (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Иван Новиков (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Воспитанник спортивной школы № 1 Курска Иван Новиков в составе сборной России стал бронзовым призером международного турнира по тяжёлой атлетике - Спартакиады детско-юношеских спортивных школ ОО “БФТА". Соревнования прошли в белорусском Бобруйске. В них приняли участие юноши и девушки 2008 года рождения и моложе.

Воспитанник Павла Каплина и Юрий Георгадзе выступал в весовой категории до 73 кг. Его результат 193 кг (88+105).

Как сообщалось ранее, курское «Динамо» проиграло матч за баскетбольный Суперкубок России УГМК из Екатеринбурга. Для выявления победителя потребовался овертайм.