Курянин Иван Новиков стал призером международного турнира по тяжелой атлетике

Иван Новиков (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Воспитанник спортивной школы № 1 Курска Иван Новиков в составе сборной России стал бронзовым призером международного турнира по тяжёлой атлетике - Спартакиады детско-юношеских спортивных школ ОО “БФТА". Соревнования прошли в белорусском Бобруйске. В них приняли участие юноши и девушки 2008 года рождения и моложе.

Воспитанник Павла Каплина и Юрий Георгадзе выступал в весовой категории до 73 кг. Его результат 193 кг (88+105).

Как сообщалось ранее, курское «Динамо» проиграло матч за баскетбольный Суперкубок России УГМК из Екатеринбурга. Для выявления победителя потребовался овертайм.