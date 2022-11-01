В Курской области начал работать Комитет поддержки матерей и жен военнослужащих и их семей

Организация будет оказывать юридическую, психологическую и другую помощь членам семей участников СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области начала работать Общероссийская общественная организация «Комитет поддержки матерей и жен военнослужащих и их семей «Матери Курского края».

Организация будет оказывать юридическую, психологическую и другую помощь членам семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Сегодня в организации - около ста участников, которые сотрудничают с областным комитетом соцобеспечения, материнства и детства, администрацией города, волонтерами. Они доставляют необходимое военным, участникам СВО, а также оказывают помощь семьям.

- Мы объединились, чтобы помогать и поддерживать друг друга в такой сложной обстановке, – говорит председатель общественной организации «Матери Курского края» Татьяна Банникова.

Прием граждан будет осуществляться в центре социального обслуживания «Участие» по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 21. Штаб работает круглосуточно, уточнили в Доме Советов.