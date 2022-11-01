В Курской области проходят учебные стрельбы

В регионе проходят учения, сказал глава района Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 ноября с 10.00 до 16.00 на специальных полигонах в западной части Рыльского района Курской области состоятся учебные стрельбы российских военнослужащих. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу не волноваться, - обратился он к жителям региона.

Ранее КП сообщала, что 1 ноября стартует призыв на военную службу. В связи с этим в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов Курска рассказали, что начали работать горячие линии по призыву.

Так, в военный комиссариат можно позвонить ежедневно с 09:00 до 18:00 по номерам: 70-07-62, 70-07-51, 70-07-63, 70-07-46. Помимо этого, курские призывники и их родители могут обратиться за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург) по телефонам: 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или позвонить начальнику организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО: 8-812-494-22-53.

В городской администрации также сообщают, что на вопросы призывников ответят и во Военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45. А в 56-й военной прокуратуре (гарнизона) организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11. Получить необходимые разъяснения можно в 56-м военном следственном отделе по телефонам: 8 (4712) 54-83-20 и 58-47-94.

Продолжает работать и интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по ЗВО. На сайте главного военного следственного управления.