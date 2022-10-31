Курские «Русичи» уступили в Сургуте

Александр Винник (№ 89). Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Курские «Русичи» встречались в Сургуте с метсным «Университетом-Югрой» в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. После первой половины хозяева добились ощутимого перевеса (48:30). Две оставшиеся четверти гости выиграли с общим счетом 52:41, но на исход встречи это не повлияло. Итог – 89:82 в пользу «студентов».

В ТОП-5 самых результативных игроков у гостей вошли Александр Винник (17 очков), Иван Аладко (15), Дмитрий Дойников (12), Дмитрий Злобин (11) и Роман Козюлин (семь).

После этой игры «Русичи» располагаются на десятом месте с шестью очками. Лидируют «Динамо» из Владивостока (11 баллов). По десять очков в активе столичной «Руны» и дубля питерского «Зенита». Правда, у московского клуба игра в запасе. Теперь сегодня, 31 октября, «Русичи» сыграют в Химках с местным одноименным клубом. Начало игры в 19:00.