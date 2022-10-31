Курские медики доставили двоих детей для операции в Москву

Один из маленьких пациентов родился всего шесть дней назад Фото: Архив "КП"

Курские медики областного перинатального центра доставили двоих детей для операции в Москву. Это произошло всего за одно дежурство.

В областной администрации рассказывают, один из маленьких пациентов родился всего шесть дней назад. Его специалисты направили в Морозовскую больницу. Это детское медицинское учреждение является одним из крупнейших в России и Европе, в его составе 48 отделений, в том числе 34 клинических.

Другому новорожденному потребовалась срочная операция из-за тяжелого порока сердца. Перевести на реанимационном автомобиле ребенка в центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москву помогли специалисты областной больницы. Это один из крупнейших в мире в области кардиохирургии и кардиологии. Центр оказывает хирургическую помощь пациентам всех возрастов при любых патологиях сердечно-сосудистой системы.